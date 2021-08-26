Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный26.08.2021 20:06

Сенатор от Амурской области посетил с рабочим визитом космодром Восточный

Космодром Восточный в ходе рабочей поездки посетил представитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области в Совете Федерации Иван Абрамов. Сенатор осмотрел стартовый и технический комплексы для ракеты-носителя «Союз-2» и строительную площадку, где продолжаются работы по созданию стартового комплекса для ракеты тяжёлого класса «Ангара».

Он также посетил будущий метеорологический комплекс, предназначенный для оценки погодных условий не только при пусках ракет космического назначения, но и в рамках работы аэропорта, строительство которого развернуто на космодроме. Иван Абрамов также посетил объекты на территории ЗАТО Циолковский: микрорайон «Звёздный» и городскую котельную.

«Финансирование проекта космодрома Восточный — это один из приоритетных вопросов развития Амурской области. В ближайшее время я займусь этим, как сенатор, который представляет этот регион», — отметил Иван Абрамов.

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