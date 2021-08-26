Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#Сфера#Орбитальные группировки#Правительство РФ26.08.2021 04:30

Программу «Сфера» вновь направят в правительство до конца августа

Роскосмос до конца месяца снова направит в правительство РФ программу «Сфера» по созданию многоспутниковой группировки. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Она была направлена в правительство не менее двух раз. Сейчас она проходит очередное согласование, в том числе с учетом уточненных параметров. В целом она в высокой степени готовности, и до конца этого месяца она должна быть внесена в правительство еще раз», — отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, у некоторых спутников дистанционного зондирования Земли ресурс заканчивается в 2023-2024 годах. Поэтому, убежден Рогозин, работу нужно открывать немедленно.

«Я надеюсь, что мы ее все-таки в течение сентября-октября окончательно акцептуем», — отметил гендиректор Госкорпорации.

О программе «Сфера» президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что головные исполнители приступили к работам по программе «Сфера».

Источник: ТАСС24 августа 2021 года, 14:50

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