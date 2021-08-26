Source: Russia Federal Space

#Роскосмос26.08.2021 14:41

Обсуждение перспективных проектов развития территорий присутствия Роскосмоса в рамках V Форума городов

Госкорпорация «Роскосмос» и представители ключевых территорий ее присутствия 25-26 августа 2021 года приняли участие в V Форуме городов, проведение которого ежегодно организуется Госкорпорацией «Росатом».

В этом году в работе форума команда Госкорпорации «Роскосмос» представлена «широкой» географией от центральной России до Дальнего Востока: ЗАТО Звездный городок, моногород Усть-Катав, г. Байконур, ЗАТО Железногорск и ЗАТО Циолковский.

В ходе работы участникам удалось сравнить подходы по всем направлением городского развития: здравоохранение, культура, инфраструктура, молодежная политика. С учетом специфики городов выявлены и проработаны проблемные вопросы, направления их решений, представлены программы, готовые к внедрению.

Обсуждение перспективных проектов в рамках V Форума городов определило широкий спектр возможностей для дальнейшего комплексного развития территорий Роскосмоса. Такая работа будет продолжена и в дальнейшем.

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