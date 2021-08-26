Н. Журавлев обсудил с губернатором Ненецкого АО Ю. Бездудным вопросы финансирования национальных проектов в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Также были рассмотрены приоритеты региона на предстоящий бюджетный цикл, ключевые вопросы социальной поддержки граждан в регионе.

Состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа

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Во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев. ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

Рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным

Участники беседы обсудили важнейшие вопросы социально-экономического развития региона, финансирование социальных объектов округа в рамках бюджетных проектировок. Также обсуждались приоритеты региона на предстоящий бюджетный цикл, ключевые вопросы социальной поддержки граждан в регионе, вопросы демографии и здравоохранения, возможное содействие парламентариев в дальнейшем развитии территории, предложения по совершенствованию законодательства.

Николай Журавлев высоко оценил успехи НАО как арктического региона с большим потенциалом.

Юрий Бездудный рассказал о динамике реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами, модернизации инфраструктуры, развитии образовательной и культурной среды.

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