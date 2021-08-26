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#Роскосмос#Армия-2021#Максим Овчинников#Владимир Матвейчук#ОПК26.08.2021 10:44

На форуме «Армия-2021» обсудили проект новой Стратегии развития системы многоуровневого образования в ОПК

В рамках конгресса «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы» Международного военно-технического форума «Армия-2021» состоялось пленарное заседание по вопросу: «Реализация стратегии развития системы многоуровневого образования в ОПК. Ответы на новые вызовы».

Основной темой обсуждения стал проект новой Стратегии развития системы многоуровневого образования в оборонно-промышленном комплексе на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Целью данного документа является консолидация усилий федеральных органов государственной власти, образовательных организаций, государственных корпораций и организаций ОПК, отраслевых ассоциаций и экспертных сообществ по продвижению подходов модернизации кадровой политики ОПК.

Модератором данной дискуссии стал директор Департамента кадровой и социальной политики Владимир Матвейчук. Открыл мероприятие первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андрей Ельчанинов. Он подчеркнул, что успех решения задач, стоящих перед ОПК, во многом зависит от системной работы с персоналом, обеспечения привлечения в организации ОПК талантливой молодежи и ее карьерного роста, формирования руководителей нового типа, активизации взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Представители федеральных органов исполнительной власти рассказали об законодательных инициативах и новых проектах поддержки кадров в оборонной отрасли. Выступающие от руководства Госкорпораций поделились передовым опытом работы с персоналом для выполнения задач, связанных с диверсификацией производства. В обсуждении Стратегии приняли участие директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России Станислав Костырев, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, первый заместитель генерального директора корпорации «Роскосмос» Максим Овчинников, директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова, председатель Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров, ректор МАИ Михаил Погосян, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова.

В результате дискуссии были обозначены проблемные моменты подготовки специалистов, наработаны предложения для формирования Плана по реализации Стратегии развития системы многоуровневого образования в ОПК, построенные на интеграции промышленности и образования, прогнозировании кадровых потребностей и опережающей подготовки специалистов, а также создание условий для закрепления специалистов на предприятиях.

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