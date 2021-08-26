Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия — 2021».

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в составе делегации региона приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия — 2021».

Сенатор отметила, что форум, проходящий в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», является одной из крупнейших мировых выставок вооружения, военной и специальной техники. Он также включает обширную программу научно-деловых мероприятий.

Челябинская область представила на экспозиции продукцию более десяти предприятий региона, среди которых – «Уралавтоприцеп», Завод спецтехники, Озерский завод энергоустановок, Златоустовский оружейный завод и ряд других

«Челябинская область представила на экспозиции продукцию более десяти предприятий региона, среди которых – «Уралавтоприцеп», Завод спецтехники, Озерский завод энергоустановок, Златоустовский оружейный завод и ряд других», — сказала Маргарита Павлова.

Международный военно-технический форум «Армия — 2021»

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Владимир Путин

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Международный военно-технический форум «Армия — 2021»

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Президент РФ Владимир Путин

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Международный военно-технический форум «Армия — 2021»

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Маргарита Павлова в составе делегации региона приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия — 2021»

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Маргарита Павлова в составе делегации региона приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия — 2021»

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В рамках деловой программы форума подписано соглашение между правительством Челябинской области и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России, а также проведены переговоры о сотрудничестве региона с рядом предприятий ОПК страны, добавила парламентарий.

«Мероприятия форума демонстрируют достижения военно-промышленного комплекса России. Развитие производственных кооперационных связей и взаимодействия в военно-технической сфере, а также обсуждение актуальных вопросов развития Вооруженных сил и ОПК страны, международное военно-техническое сотрудничество позволяют укрепить имидж и мощь Российской армии. Челябинская область вносит свой вклад в эту работу», — подчеркнула Маргарита Павлова.

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