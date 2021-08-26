М. Львова-Белова: Нужны механизмы полного неприятия буллинга в детских коллективах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка.

Член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка. Сенатор является полномочным представителем Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Мероприятие на тему «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения» состоялось в Санкт-Петербурге.

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В своем выступлении парламентарий затронула вопросы межсекторного социального партнерства. «Важное условие в вопросе создания безопасной, дружелюбной и комфортной среды для детей — объединение усилий государства, некоммерческих организаций и бизнеса. Дети находятся под воздействием разнообразных факторов, и только совместными усилиями можно добиться системного эффекта», — отметила сенатор.

Важное условие в вопросе создания безопасной, дружелюбной и комфортной среды для детей — объединение усилий государства, некоммерческих организаций и бизнеса

Мария Львова-Белова рассказала, что на «круглых столах», заседаниях профильных комитетов Совета Федерации, в экспертных группах регулярно обсуждаются проблемы насилия и жестокого обращения в отношении детей со стороны взрослых, разрабатываются рекомендации по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, рассматриваются инициативы по предотвращению буллинга в детских коллективах, идеи в сфере информационной безопасности.

Сенатор считает важным выработать политику полного непринятия травли в детских коллективах. «Не должно быть ситуаций, когда родители или педагоги под каким‑либо предлогом поощряют буллинг, унижение и давление на отдельных детей».

Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка

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Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка

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Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка

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Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка

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Мария Львова-Белова

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Мария Львова-Белова

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Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка

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Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании XVII съезда уполномоченных по правам ребенка

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Парламентарий также затронула темы поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и деятельности родительских организаций. Она позитивно оценила участие социально ответственного бизнеса в создании сервисов и инфраструктуры детской безопасности.

Организаторами форума стали Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и правительство Ленинградской области. В мероприятии участвовали представители Государственной Думы, Министерства просвещения РФ, МЧС России, Генеральной прокуратуры РФ.

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