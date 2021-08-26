М. Кавджарадзе обсудил вопросы комплексного развития районов Липецкой области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с жителями Тербунского, Измалковского и Долгоруковского районов Липецкой области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области провел встречи с главами районов и жителями Тербунского, Измалковского и Долгоруковского районов Липецкой области.

Максим Кавджарадзе совместно с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым АртамоновИгорь ГеоргиевичГлава администрации Липецкой области и председателем Липецкого областного Совета депутатов Павлом Путилиным ПутилинПавел ИвановичПредседатель Липецкого областного Совета депутатов приняли участие во встрече с местными жителями, районными депутатами и представителями крупных агрохолдингов в Долгоруковском районе. Участники встречи обсудили вопросы арендной платы за земельные участки, меры борьбы с коронавирусом и развитие сферы дополнительного образования на селе.

Совместно с Павлом Путилиным сенатор обсудил с жителями вопросы по дальнейшему развитию муниципалитетов, которые требуют дополнительного законодательного регулирования.

В Измалковском районе Максим Кавджарадзе посетил новую школу в селе Пятницкое, рассчитанную на 100 учеников. Построили учебное заведение в кратчайшие сроки с соблюдением всех современных образовательных стандартов. Финансирование велось из федерального, областного и районного бюджетов.

Школа по своим техническим возможностям и оснащению может соревноваться с учебными заведениями крупных городов

«Школа по своим техническим возможностям и оснащению может соревноваться с учебными заведениями крупных городов. У нас прекрасный спортивный зал, стадион. Каждый предметный кабинет оборудован цифровыми лабораториями», — рассказала заведующая филиалом Наталья Чечеткина.

Также Максим Кавджарадзе встретился с руководителями сельских поселений района. Глава Пятницкого сельсовета Александр Анисимов обратился за содействием в получении финансирования на строительство нового дома культуры.

«Полностью поддерживаю все предложения по восстановлению объектов культурного наследия, созданию комфортной среды для улучшения качества жизни жителей региона. Для наращивания индивидуальных, профессиональных и творческих качеств», — отметил Максим Кавджарадзе.

В селе Тербуны Тербунского района парламентарий провел встречу с главой района Юрием Букреевым и с главами поселений. По словам Максима Кавджарадзе, динамично проводятся работы по благоустройству села, активно ведется диалог руководства района с населением, повышается качество медицинских услуг.

«Поступило много обращений по социальным вопросам, здравоохранению, культуре. Отдельная тема — рациональное использование сельхозземель и имеющихся объектов в муниципалитетах. Сегодня необходимо решать, как наиболее эффективно использовать эти земли с пользой для района, для местного бюджета и, конечно же, для его жителей. Куда направлять полученные средства – на какую улицу, на какой объект социальной инфраструктуры. Я как представитель Липецкой области в Совете Федерации, буду смотреть, к каким федеральным программам мы можем подключиться для решения тех вопросов, которые сегодня обозначили жители», — сказал Максим Кавджарадзе.

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