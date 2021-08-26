Л. Гумерова: Чемпионат WorldSkills будет способствовать повышению престижа рабочих специальностей и профессионального образования

Source: Russia – Council of the Federation

В Уфе состоялась церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021.

В Уфе состоялось открытие финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Торжественную церемонию открыли глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов. В ходе мероприятия было зачитано приветствие Президента Российской Федерации участникам и гостям финала.

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Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила, что это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет.

«Сегодня вопросы повышения престижа рабочих специальностей и профессионального образования очень важны. И WorldSkills в этой связи имеет очень большое значение. Ведь это не только возможность для ребят найти свое призвание, определиться с профессией, но и раскрыть свои таланты, мастерство, самореализоваться. Специалисты с высококлассной профессиональной подготовкой будут востребованы всегда и при любых обстоятельствах: как при трудоустройстве, так и в статусе предпринимателей и самозанятых, управленцев собственного дела», — сказала сенатор.

В Уфе состоялась церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021

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В Уфе состоялась церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021

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В Уфе состоялась церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021

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В Уфе состоялась церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021

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В Уфе состоялась церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021

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Лилия Гумерова подчеркнула, что Совет Федерации уделяет самое пристальное внимание темам популяризации рабочих профессий, дополнительного профессионального образования, в том числе качеству подготовки квалифицированных кадров для экономики страны.

По мнению парламентария, нужно не только популяризировать рабочие профессии, но и ориентировать образовательные учреждения на специальности, востребованные экономикой. К примеру, колледжи и вузы, располагающиеся на территории горнодобывающих предприятий, должны прежде всего акцентировать свое внимание на подготовке маркшейдеров и специалистов горного дела, что сделает их выпускников востребованными на рынке труда.

«Совет Федерации ведет активную работу по этим вопросам, организуя «круглые столы», по итогам которых принимаются важные решения. Совместно с профильными министерствами ведется мониторинг своевременной реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», — сообщила сенатор.

Лилия Гумерова также отметила, что в последнее время усиливается внимание федерального центра к теме подготовки кадров для экономики регионов. «Благодаря проводимой работе по активизации сотрудничества работодателей и учреждений среднего профессионального образования (СПО) меняется и отношение бизнеса к этой сфере. Сегодня подготовка квалифицированных кадров – серьезная задача с точки зрения реализации всех национальных проектов. В связи с этим мы в наших решениях и документах стараемся предложить максимально эффективные меры для встраивания системы СПО в экономику страны», — сказала парламентарий.

В финале участвуют 1800 конкурсантов, 600 из которых — юниоры. В чемпионате примут участие команды из 76 регионов России.

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