Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МИТ#диверсификация26.08.2021 19:03

Корпорация «МИТ» начала испытывать вагоны на магнитной подушке

Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в Госкорпрацию «Роскосмос») 26 августа 2021 года начала ходовые испытания монорельсовой транспортной системы — поезда, движущегося с использованием магнитолевитационной технологии (технология МАГЛЕВ — принцип магнитной подушки).

Монорельсовая транспортная система, разработка которой ведется в настоящее время Московским институтом теплотехники, обладает рядом преимуществ, перед современным городским транспортом. Это быстрота строительства и ввода в эксплуатацию, пониженный уровень шума и высокие эксплуатационные характеристики. Транспорт на магнитной подушке является экологически чистым, требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады, обладает низким энергопотреблением. Такой поезд сможет работать в том числе в беспилотном режиме.

По результатам всех запланированных циклов испытаний нового поезда будет рассматриваться возможность о развертывания полномасштабных работ по серийному изготовлению такого типа монорельсовой транспортной системы.

Макет поезда на магнитолевитационной подушке был представлен «Московским институтом теплотехники в ходе недавно прошедшего Международного военно-технического форума «Армия-2021».

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