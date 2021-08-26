И. Святенко: Проект «Социальный контракт» поможет московским семьям с детьми повысить свои доходы

Source: Russia – Council of the Federation

Президиум правительства столицы утвердил порядок реализации программы, отметила сенатор.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы рассказала, что в столице полноценно заработал один из ключевых механизмов соцподдержки — социальный контракт.

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Президиум городского правительства утвердил порядок реализации программы. Московский социальный контракт предназначен для трудоспособных москвичей с детьми, в семьях которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, отметила сенатор.

По мнению Инны Святенко, помощь гражданам в самостоятельном повышении уровня доходов крайне необходима. «Система социальных контрактов хорошо показала себя в целом ряде регионов России. Социальный контракт дает людям ресурс для развития и становится действенным инструментом для повышения уровня доходов семей с детьми, а также предоставляет возможность получить новую специальность», — сказала парламентарий.

Сенатор сообщила, что основное отличие данного проекта от других — в том, что он становится стартовой площадкой для сотен тысяч людей и позволяет участникам найти постоянный самостоятельный источник доходов, включая самозанятость и предпринимательскую деятельность.

«В Москве социальный контракт заключается через центры занятости «Моя карьера» на шесть месяцев, с сохранением действующих пособий и одновременного формирования индивидуального и комплексного плана действий», — добавила Инна Святенко.

По ее словам, к реализации проекта подключены профильные департаменты столицы, которые оперативно взаимодействуют с участниками. Например, консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости проводятся совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В свою очередь, Департамент образования и науки столицы подключился к инициативе участвующих в проекте многодетных семей по открытию семейного детского сада.

«Центры «Моя карьера» уже показали свою эффективность в столице в последние два года. Так, в рамках специальной программы за это время было трудоустроено более двух тысяч москвичей. Из них 630 человек прошли переобучение. Современные карьерные центры и система социальных контрактов — два взаимодополняющих инструмента, позволяющих государству успешно поддерживать семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию», — подчеркнула Инна Святенко.

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