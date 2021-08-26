И. Петина приняла участие в форуме «Векторы развития гражданского общества в Рязанской области»

Source: Russia – Council of the Federation

Цель форума — обсуждение широкого круга вопросов, связанных с участием граждан в реализации социальных программ, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в ходе работы в регионе приняла участие в пленарном заседании форума «Векторы развития гражданского общества в Рязанской области».

В мероприятии участвовали губернатор региона Николай Любимов, ЛюбимовНиколай ВикторовичГубернатор Рязанской области первый заместитель председателя областного правительства Анна Рослякова, руководители региональных министерств, главы администраций муниципальных образований, представители Общественной палаты РФ, Российского союза сельской молодежи, общественных организаций.

В своем выступлении Ирина Петина отметила, что цели форума — обсуждение широкого круга вопросов, связанных с участием граждан в реализации национальных проектов, укреплением общественного контроля над выполнением масштабных социальных программ, а также обмен накопленным опытом, распространение лучших практик.

Рязанская область укрепляет гражданское общество на своей территории различными механизмами — как правовыми, так и финансово-экономическими

На заседании обсуждались вопросы участия граждан в развитии сельских территорий региона, деятельность на селе молодежных организаций, роль общественных советов в развитии муниципальных образований. Была представлена информация об успешной реализации правительством Рязанской области с 2015 г. госпрограммы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». В соответствии с программой, осуществляется финансовая поддержка местных инициатив по благоустройству территорий, установке детских площадок и памятников, ремонту дорог, библиотек, домов культуры.

Ирина Петина в ходе работы в регионе приняла участие в пленарном заседании форума «Векторы развития гражданского общества в Рязанской области»

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Пленарное заседание форума «Векторы развития гражданского общества в Рязанской области»

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Ирина Петина в ходе работы в регионе приняла участие в пленарном заседании форума «Векторы развития гражданского общества в Рязанской области»

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Ирина Петина

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Участники форума отметили, что работа Клуба экспертного сообщества показывает отличные результаты и является очень перспективной. Меньше чем за год оказана помощь гражданам и некоммерческим организациям в создании и реализации более 20 социальных проектов.

«Рязанская область укрепляет гражданское общество на своей территории различными механизмами — как правовыми, так и финансово-экономическими. Оно обеспечивает стабильность и составляет ключевой социальный ресурс развития», — сказала сенатор.

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