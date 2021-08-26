Евгений Грабчак: «Прирост потребления электроэнергии на 4,7% ожидается в Приволжье в предстоящий отопительный сезон»

Source: Russia Ministry of Energy

Пенза, 26 августа. – Евгений Грабчак провёл заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по подготовке субъектов электроэнергетики Приволжского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов.

В ходе заседания заместитель Министра отметил, что непростая пожароопасная ситуация этого года прошла без последствий для потребителей благодаря слаженной работе энергетиков и принятым превентивным мерам. «Но в то же время, не так много времени у нас остается до начала осенне-зимнего периода. Здесь необходимо провести все мероприятия по восстановлению нормальных схем энергоснабжения и ремонты, которые нам пришлось сместить из-за таких неблагоприятных явлений», – добавил он.

Кроме того, Евгений Грабчак обратил внимание на динамику потребления электроэнергии в Приволжском федеральном округе. «В предстоящий отопительный сезон в целом по Приволжскому федеральному округу ожидается прирост потребления ориентирововчно на 4,7%. Если вспомнить предыдущий год, к сожалению, у нас по Приволжью больше всего снизилось потребление электроэнергии. Но уже сейчас видим восстановление спроса», – сообщил он.

Замминистра подчеркнул, что Минэнерго России постоянно отслеживает ситуацию с надежным энергоснабжением потребителей и в этой связи подготовило ряд изменений в нормативно-правовую базу, которые помогут осуществлять более объективный мониторинг подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, для территориальных сетевых организаций (ТСО) с объектами уровня напряжения 35 кВ и ниже введен индекс надежного функционирования. Он отражает готовность ТСО к ликвидации последствий аварий природного и техногенного характера и будет учитываться при мониторинге рисков в деятельности таких ТСО.

«В Пензенской области подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с определённым графиком. В 2021 году на подготовку региона к зиме выделяется 1 млрд 385 млн рублей. Это, в том числе, сфера энергетики – 285 млн рублей, в сфере теплоснабжения – 1 млрд 100 млн рублей. Подготовлено к зиме более 600 котельных – это 76% от общего количества. Заменено достаточно большое количество ветхих сетей теплоснабжения, электрических сетей, водопроводных сетей», – рассказал врио Губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

14.07.2021

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