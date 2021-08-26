В. Полетаев обсудил вопросы миграционного контроля и профилактики коррупции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с министром внутренних дел по Республике Алтай.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки в регион встретился с министром внутренних дел по Республике Алтай Александром Соловьевым.

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На встрече обсуждались вопросы миграционного контроля, профилактики коррупции и дорожно-транспортных происшествий.

По словам министра, всего с начала года сотрудниками Отдела по вопросам миграции к административной ответственности привлечено 14 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации. Он также отметил, что 33 сотрудника министерства в преддверии Дня российского флага были поощрены различными наградами, в том числе ведомственными наградами МВД России.

Владимир Полетаев поблагодарил министра и личный состав за добросовестное несение службы, обеспечение правопорядка и безопасности граждан.

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