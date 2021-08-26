В. Новожилов обсудил с жителями Вельского района вопросы благоустройства общественных пространств

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе высокими темпами проходит ремонт социальной инфраструктуры, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района.

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Сенатор провел встречу с членами местного Совета ветеранов, депутатами, общественными деятелями и представителями администрации городского поселения. На встрече обсудили вопросы предстоящих выборов в Государственную Думу и органы местного самоуправления. Жителей интересовали вопросы благоустройства общественных пространств поселка, ремонта общеобразовательных учреждений, обустройства озера в центре Кулоя.

Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой Вельского района

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По словам Виктора Новожилова, в регионе высокими темпами проходит ремонт социальной инфраструктуры, в том числе в Вельском районе. «Для реконструкции, ремонта значимых объектов необходимо участвовать в федеральных программах. Для этого органы местного самоуправления, региональные и федеральные власти должны работать в плотном взаимодействии».

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