Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург обсудила вопросы готовности школ к началу учебного года и условия работы учителей.

Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе рабочей поездки в регион обсудила с председателем Комитета по образованию Наталией Путиловской вопросы готовности школ к началу учебного года и условия работы учителей.

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Валентина Матвиенко также пообщалась с посетителями фестиваля «Книжная аллея» на Малой Конюшенной улице, в том числе по теме подготовки детей к школе. В частности, речь шла о мере поддержки — единовременной выплате в сумме 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которая была получена родителями своевременно и стала хорошим подспорьем для подготовки к 1 сентября.

Важно, чтобы родители сами контролировали качество питания. К сожалению, по всем регионам много примеров, когда еда невкусная или некачественная. Это ответственность не только школы, но и родителей

Председатель СФ поинтересовалась наличием горячего питания в начальных классах школ Санкт-Петербурга. По инициативе Президента РФ ученики начальной школы по всей России получают бесплатно горячее питание. Валентина Матвиенко призвала родителей не быть равнодушными в этих вопросах. «Важно, чтобы родители сами контролировали качество питания. К сожалению, по всем регионам много примеров, когда еда невкусная или некачественная. Это ответственность не только школы, но и родителей».

По словам Наталии Путиловской, бесплатное горячее питание младших школьников организовано во всех учебных заведениях Санкт-Петербурга. «В ряде школ, где нет возможности организовать кухню, питание привозят из базовых столовых, в самой школе еду только разогревают. Таких школ не более 10 процентов».

Она также проинформировала, что в петербургских школах не наблюдается дефицита кадров. «Мы готовы к началу учебного года. Все вакансии заняты. Около 800 молодых учителей придут в школы в этом году».

Говоря о зарплате педагогов, Валентина Матвиенко отметила, что Правительство России разрабатывает новый порядок, который должен улучшить финансовое положение учителей: чтобы заработная плата соответствовала уровню квалификации и нагрузки, была справедливой и достаточной для нормальной жизни. «Представители Совета Федерации тоже участвуют в этой рабочей группе. Все понимают, что необходимо и далее повышать заработную плату педагогам, и для этого будут изыскиваться возможности».

Рабочая поездка Председателя СФ Валентины Матвиенко в Санкт-Петербург

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Рабочая поездка Председателя СФ Валентины Матвиенко в Санкт-Петербург

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Рабочая поездка Председателя СФ Валентины Матвиенко в Санкт-Петербург

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Рабочая поездка Председателя СФ Валентины Матвиенко в Санкт-Петербург

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Рабочая поездка Председателя СФ Валентины Матвиенко в Санкт-Петербург

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Председатель Совета Федерации подчеркнула, что профессия учителя – одна из самых важных. «Ничто не заменит живого общения детей с педагогом», — сказала она. В то же время, добавила Валентина Матвиенко, надо извлечь полезное из дистанционного формата обучения в период пандемии.

Во время беседы спикер СФ затронула тему обновления школ, материальная база и оборудование которых не соответствуют современным стандартам. «Есть поручение Президента не только строить новые школы, чтобы ликвидировать вторые учебные смены, но серьезно заняться капитальным ремонтом, реконструкцией школ. На это Правительство РФ будет выделять дополнительные средства».

Наталия Путиловская сообщила о реализации программы реконструкции школ.

По словам Валентины Матвиенко, невозможно одновременно закрыть сразу много школ на реконструкцию, но важно программу завершить как можно скорее, чтобы все школьники учились на современной технической базе.

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