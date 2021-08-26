Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Надо прямо сказать, ситуация требует значительных усилий, для того чтобы привести её в нормативное состояние по многим направлениям. Республика очень красивая во всех смыслах этого слова, люди замечательные, и перспективы хорошие, потенциал хороший.

С.Меняйло Меняйло Сергей Ивановичврио главы Республики Северная Осетия – Алания : Владимир Владимирович, я свой доклад построю по двум блокам.

Первый блок – это ближайшие задачи. Тут необходима Ваша поддержка для того, чтобы обстановка стабилизировалась с социально-экономической точки зрения и республика вышла на путь развития. И перспективная задача – это индивидуальная программа, я о ней доложу, она в плановом порядке идёт.

Но первый, конечно, самый основной вопрос – это социально-экономическое развитие Беслана. В соответствии с Вашим поручением была сформирована программа. В 2020 году по Вашему поручению она немного была уточнена, актуализирована и расширена. На сегодняшний момент в неё входят 64 мероприятия. Четыре уже реализованы.

Мы начали реализацию с самого основного – это создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма. В этом году деньги изыскали, Председателем Правительства дано поручение, и дополнительное финансирование есть. В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона, и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с «Матерями Беслана».

Единственное, Владимир Владимирович, проблематична одна вещь: 40 мероприятий, которые запланированы, не обеспечены финансированием. То есть они утверждены в программе, это мероприятия: дорожно-транспортная сеть самого Беслана, дальше социальные вещи и плюс реабилитация пострадавших, это в том числе и обучение, лечение и так далее.

Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, в этом вопросе дать поручение в первоочередном порядке и в полном объёме…

В.Путин: Объём там какой?

С.Меняйло: Объём где-то порядка 800 миллионов, но это до 2025 года. Первый объект – это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если Вы такое поручение дадите – в первоочередном порядке и полном объёме обеспечить финансирование.

В.Путин: Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет.

С.Меняйло: По ближайшим задачам по социально-экономическому развитию.

Вы уже говорили, когда ставили задачу, что республика сама по себе уникальна и имеет большой потенциал: как природный, климатический, так и человеческий потенциал.

Одно из основных направлений развития – это туризм. Исходя из тех достопримечательностей, которые у нас есть, – это в принципе все ущелья, каждое из них своеобразно, дальше национальные традиции и обычаи, плюс историко-культурное наследие, – мы можем создать новый туристический кластер.

Мы уже начали реализацию масштабного проекта «Мамисон». Это круглогодичный горнолыжный курорт, аналогов не будет. Там нижнее плато – 2200, верхнее плато – 4200, и склоны, чистые от леса, плюс ледник. Там уже сегодня такой экстремальный туризм присутствует.

Для того чтобы реализовать это, необходимо включить Республику Северная Осетия – Алания в федеральный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» для разработки мастер-плана создания нового туристического кластера. Это даст возможность, первое, повысить инвестиционный потенциал, в принципе резиденты уже есть, и, второе, раскрыть саму республику, создать новые рабочие места, повысить качество сервиса, мест размещения и так далее, оформить туристические тропы и [повысить] доступность всех наших туристических достопримечательностей. И [необходимо] включить Владикавказ в перечень городов, куда совершаются чартерные рейсы по заявкам туроператоров с субсидированием за счёт средств федерального бюджета.

Если это реализовать, Владимир Владимирович, это будет один из лучших круглогодичных курортов как горнолыжных, так и туристических.

Туризм взаимосвязан с учётом особенностей республики с санаторно-курортным лечением и реабилитацией. На сегодняшний момент у нас в республике один республиканский реабилитационный центр. Он работает с 1925 года в здании постройки 1900 года. И в принципе по сегодняшним требованиям не модернизировался, не отвечает требованиям.

В.Путин: У нас программа реабилитации есть, поэтому нужно вписаться в эту программу.

С.Меняйло: Вот это я и хотел попросить, Владимир Владимирович, учитывая, что у нас есть ещё источники минеральной воды, аналогов которым нет, допустим, «Тиб-2». Мы как раз систему сделаем: туризм, санаторно-курортное лечение и реабилитация. Можем построить реабилитационные центры по всем направлениям болезней, в том числе кардиологии, болезням лёгких и так далее. Они будут не только регионального, но и межрегионального значения.

Отдельная тема в этом реабилитационном центре – это пульмонология. У нас есть Фиагдонское ущелье, где испокон веков лечат и реабилитируют больных с заболеваниями лёгких. Там детская больница и взрослая.

В.Путин: В среднегорье?

С.Меняйло: Да. Там уникальный климат.

На сегодня там проходят лечение не только жители республики, но и соседних регионов. Поэтому из него можно сделать центр лечения больных с заболеваниями лёгких и реабилитации. Для этого необходимо в адресную программу модернизации здравоохранения включить строительство нового корпуса и реконструкцию старых корпусов. Мы получим шикарный центр для лечения и реабилитации больных с заболеваниями лёгких.

Ещё один момент: в республике развито сельское хозяйство.

В.Путин: И рост продолжается, в прошедший год рост показали.

С.Меняйло: Так точно, потенциал большой. Допустим, по плодово-ягодным культурам в ближайшие два-три года мы можем дать 500 тысяч тонн.

В.Путин: Хотите новый сад заложить?

С.Меняйло: Да, уже закладываем. Как в Кабардино-Балкарии, так и у нас, уже закладываем новые сады.

Второй момент: очень перспективна аквакультура, форель. На сегодня у нас два форелевых хозяйства дают 10 процентов форели на рынок. Мы можем довести до 30 процентов. Для этого необходимо создать акваселекционный центр. С Минсельхозом мы этот вопрос обговорили, там нужны будут дополнительные меры поддержки. И тогда будет тоже хороший эффект с точки зрения и развития экономики, и новых рабочих мест.

Сам Владикавказ и сама республика – очень много промышленных площадей, которые сегодня по той или иной причине в простое. Допустим, закрытый завод «Электроцинк» – это 64 гектара в черте города и более 430 тысяч квадратных метров…

В.Путин: Кому он принадлежит?

С.Меняйло: УГМК.

Поэтому мы с Минпромторгом и с Минэкономразвития по этому вопросу уже работаем, для того чтобы эти промышленные земли втянуть в оборот. Там, где это невозможно, – создать соответствующие общественные пространства или строительство жилья. Поэтому в этом вопросе тоже нужна будет Ваша поддержка.

В.Путин: Надо с собственностью разбираться там.

С.Меняйло: Мы разбираемся. С акционерами УГМК я встречался, один из вопросов – это хвостохранилище, клинкер. Мы сейчас рассматриваем несколько технологий по его переработке. В принципе, это не отходы на сегодняшний день, а сырьё. Экспериментальные технологии есть. Поэтому работа в этом направлении идёт.

Ещё один немаловажный вопрос. Осетия не входила по той или иной причине в соответствующие меры поддержки и программы, допустим, Сбербанка, «ВЭБ.РФ». У нас сегодня на стадии окончательного рассмотрения проект индустриально-логистического парка. Осетия сегодня транзитная: через Верхний Ларс проходит по тысяче – полторы тысячи машин с грузом. Шикарный аэропорт, полоса – 3200. Сейчас идёт строительство нового здания терминала.

В.Путин: Дорожная сеть – одна из наиболее развитых в стране.

С.Меняйло: Так точно, Владимир Владимирович.

Основой этого индустриально-логистичекого парка будет железнодорожный терминал нового типа. И потом придёт наполнение: индустриальные парки, технопарки, административные парки, по типу «сухого порта» с особой таможенной зоной. Инвесторы есть, но в этом вопросе будет необходима поддержка «ВЭБ.РФ», финансовая поддержка.

В.Путин: Это хорошая идея. Согласен, для этого всё есть, объективно уже созданы условия.

С.Меняйло: Следующий момент. Я уже говорил, у нас на территории Осетии в своё время работали 155 предприятий, которые давали в общей сложности почти 57 процентов, если не больше, ВРП. Сегодня 36 предприятий, которые дают шесть процентов ВРП.

Есть такое предложение, и с руководством «Ростеха» Чемезовым Чемезов Сергей Викторовичгенеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергеем Викторовичем я уже этот вопрос обговаривал, – используя технологии «Ростеха» и предприятий, которые выпускают продукцию, на сегодняшний момент загрузить часть предприятий и открыть новые производства с учётом уже отработанных технологий на территории республики. В этом вопросе тоже нужна будет Ваша поддержка.

Ещё один момент, тоже главный, наверное, – это информатизация системы торгов, для того чтобы они были прозрачными. Дальше – эффективно использовать бюджетные средства, и соответствующая экономия. В этом вопросе тоже нужна будет поддержка: поручение Ваше Минфину и Федеральному казначейству. Для того чтобы это всё сделать, мы уже подписали соглашение с Федеральным казначейством. У меня все контракты бюджетные от 10 миллионов и выше уже на казначейском сопровождении. Это, с одной стороны, дополнительный контроль, и – прозрачность.

Сейчас с Федеральной налоговой службой мы делаем ещё налоговое сопровождение реализуемых контрактов.

Владимир Владимирович, это то, где необходима Ваша поддержка, и я попрошу тогда такие поручения дать.

В.Путин: Хорошо.

С.Меняйло: Долгосрочная перспектива. Я Вам докладывал, индивидуальная программа социально-экономического развития в принципе уже сформирована, один из основных блоков – это экономическая модель развития республики до 2025 и потом 2030 года. Председателем Правительства такие поручения даны. Там реальные мероприятия, мы уже в Минэкономразвития его доложили. Идёт реализация первого блока, о котором я сказал. Он станет стартовой позицией для дальнейшей перспективы развития республики. Всё в плановом порядке идёт.

Единственное, я хотел бы ещё выразить слова благодарности, Владимир Владимирович. Орешкин Орешкин Максим Станиславовичпомощник Президента Максим Станиславович уже у меня был, мы совместно работали, Чупшева Чупшева Светлана Витальевнагенеральный директор Агентства стратегических инициатив , это АСИ, – это то, что я доложил, это совместная работа. Минпромторг, Минэкономразвития уже были в республике, и у нас есть договорённости, что и другие руководители федеральных органов исполнительной власти будут, чтобы своими глазами посмотреть.

Всё, что я Вам доложил, Владимир Владимирович, при Вашей поддержке и поручениях – это реализуемые вещи, реализуемые задачи, и они дадут хороший эффект с точки зрения развития республики и, естественно, повышения качества жизни жителей.

В.Путин: Мы сейчас с документами поработаем по каждому вопросу, на каждом вопросе отдельно остановимся.

На что бы я хотел обратить Ваше внимание? Все эти вещи фундаментального, очень важного характера, долгоиграющего, но за этими достаточно серьёзными задачами, которые стоят с точки зрения развития республики и являются важными, нужно текущую жизнь не забывать. И есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание.

Первое – качество воды. Вода и водоотведение – здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить ещё один. У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы. Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год, потому что ещё с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены и по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять – первое.

И вторая вещь – это обеспеченность местами в дошкольных учреждениях: детские сады и ясли. Вот над этим тоже нужно обязательно поработать, и я Вас прошу об этом не забывать. А из этого состоит, собственно говоря, текущая жизнь.

С.Меняйло: Мы вошли сейчас в программу Сбербанка по строительству дошкольных и школьных учреждений, это «ПроШкола». На этот год мы нашли три пятна застройки для детских садов и до 1 декабря найдём ещё дополнительно. У нас вообще потребность, допустим, в школьных местах – 11 тысяч.

В.Путин: Хорошо. Вы человек опытный, уверен, у Вас всё получится. Давайте с документами поработаем.

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