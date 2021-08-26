Владимир Путин поздравил коллектив РКК «Энергия»

Source: Russia Federal Space

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил поздравление работникам и ветеранам Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва в связи с 75-летием предприятия.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 75-летием Ракетно-космической корпорации «Энергия».

В истории вашего легендарного предприятия — целое созвездие ярких открытий и прорывных разработок, ставших уникальным вкладом в развитие отечественной научно-технической, инженерной мысли. И конечно, отмечу, что на заре космической эры именно специалисты «Энергии» возглавили работы по созданию первого искусственного спутника Земли и первого пилотируемого корабля, успешно воплотили в жизнь другие грандиозные проекты.

Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников корпорации — учёных, конструкторов, рабочих — стремится сохранять высочайшую профессиональную планку, заданную предшественниками, смело, по-новаторски относится к решению ответственных задач. Такой основательный подход к делу способствует укреплению потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов, других наукоёмких отраслей российской экономики.

Желаю вам новых достижений и всего наилучшего.

Владимир Путин

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