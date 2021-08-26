А. Шевченко вручил медали «Дети войны» жителям Оренбургской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также посетил среднюю школу в Шарлыкском районе.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в ходе поездки в Шарлыкский и Октябрьский районы вручил медали «Дети войны».

Для награжденных был организован концерт песен военных лет в исполнении участников местной художественной самодеятельности. В области действует региональный закон «О детях войны», дающий этой категории граждан право на ежемесячную денежную выплату и ряд мер социальной поддержки. Региональный памятный знак «Дети войны» учрежден в текущем году по инициативе губернатора Дениса Паслера в целях сохранения исторической памяти.

Тысячи оренбуржцев, чье детство выпало на суровые годы войны, трудились на заводах и в поле вместо ушедших на фронт отцов и братьев, работали наравне со взрослыми в послевоенные годы

«Тысячи оренбуржцев, чье детство выпало на суровые годы войны, трудились на заводах и в поле вместо ушедших на фронт отцов и братьев, работали наравне со взрослыми в послевоенные годы», — сказал Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко в ходе поездки в Шарлыкский и Октябрьский районы вручил медали «Дети войны»

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Андрей Шевченко в ходе поездки в Шарлыкский и Октябрьский районы вручил медали «Дети войны»

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Андрей Шевченко в ходе поездки в Шарлыкский и Октябрьский районы вручил медали «Дети войны»

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Андрей Шевченко в ходе поездки в Шарлыкский и Октябрьский районы вручил медали «Дети войны»

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Андрей Шевченко в ходе поездки в Шарлыкский и Октябрьский районы вручил медали «Дети войны»

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Андрей Шевченко побывал в Шарлыкской средней школе

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Андрей Шевченко провел встречу с педагогическим коллективом школы

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Андрей Шевченко побывал в Шарлыкской средней школе

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Также вместе с главой района Дмитрием Волковым сенатор побывал в Шарлыкской средней школе, на территории которой к новому учебному году смонтирована площадка для подготовки и приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадка оснащена комплексом уличных тренажеров, турниками и брусьями, сектором для прыжков в длину и другим специализированным инвентарем.

«Новая современная спортивная уличная инфраструктура в муниципальных образованиях области позволит жителям самостоятельно тренироваться и готовиться к выполнению норм ГТО. Занятия спортом дают позитивный настрой и укрепляют здоровье», — отметил парламентарий.

Андрей Шевченко провел встречу с педагогическим коллективом школы, на которой обсудил районные проекты, реализуемые по программам «Инициативное бюджетирование» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также приоритетные задачи на ближайший период.

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