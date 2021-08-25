XVI Паралимпийские летние игры: Роман Жданов выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 и установил новый мировой рекорд

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 августа, на XVI Паралимпийских летних играх россиянин Роман Жданов выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Он проплыл дистанцию за 46,49 секунды и установил новый мировой рекорд.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Романа Жданова с победой:«Поздравляю Романа с завоеванием золотой медали. Роман Жданов, пятикратный чемпион мира, очень ярко провел финальный заплыв. Он не только завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере, но и установил новый мировой рекорд. Российские пловцы блестяще выступили в первый день Паралимпиады в Токио. Они принесли нашей стране шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с этим успехом. Мы желаем российским пловцам удачи на Играх в Токио!» – сказал Олег Матыцин.

23-летний Роман Жданов – заслуженный мастер спорта России, многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Роман родом из Горно-Алтайска, в составе российской паралимпийской сборной представляет Алтайский край. Роман тренируется на базе спорткомплекса «Заря» в г. Бийске, его тренер – заслуженный тренер России Елена Александровна Соколова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Наши спортсмены впервые примут участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Романа Жданова, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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