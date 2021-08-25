XVI Паралимпийские летние игры: Дарья Пикалова выиграла бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 августа, на XVI Паралимпийских летних играх россиянка Дарья Пикалова выиграла бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S13. Дарья завоевала пятую медаль для российской сборной.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Дарью Пикалову с наградой:«Поздравляю Дарью с бронзовой наградой. Дарья Пикалова, семикратная чемпионка мира, мастерски провела финальный заплыв и завоевала пятую награду Паралимпийских игр в карьере — в 2012 году она была четырехкратным призером Игр в Лондоне. Российские пловцы блестяще выступили в первый день Паралимпиады в Токио. Они принесли нашей стране шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с этим успехом. Мы желаем российским пловцам удачи на Играх в Токио!» – сказал Олег Матыцин.27-летняя Дарья Пикалова – заслуженный мастер спорта России, серебряный и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских Игр, многократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России по плаванию спорта слепых. Дарья родилась в Воронеже, тренируется на базе спортивной школы «Юность Москвы», ее тренер – Сергей Валентинович Жилкин.XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.Наши спортсмены впервые примут участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. Для чемпионов из России в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дарью Пикалову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

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