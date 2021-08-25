XVI Паралимпийские летние игры: Владимир Даниленко принес первую медаль для российской сборной

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 августа, на XVI Паралимпийских летних играх россиянин Владимир Даниленко выиграл бронзовую медаль плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2. Владимир принес первую медаль для российской сборной.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Владимира Даниленко с наградой:«Поздравляю Владимира Даниленко с «бронзой» Паралимпиады! Он принес России первую медаль на Играх в Токио. Наш спортсмен, многократный призер Чемпионата мира, очень уверенно прошел дистанцию и выиграл свою первую награду на Паралимпийских играх в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной России и Паралимпийский комитет России. Желаю Владимиру и всем российским пловцам удачи в Токио. Вся страна болеет сейчас за российских спортсменов. Надеюсь, наша энергия поможет нашим паралимпийцам показать высокие результаты на Паралимпиаде», – сказал Олег Матыцин.

21-летний Владимир Даниленко – мастер спорта России международного класса, серебряный призер чемпионатов мира и Европы, двукратный бронзовый призер чемпионата мира. Владимир родом из Санкт-Петербурга, тренируется на базе СШОР по водным видам спорта «Экран», его тренер – Юлия Юрьевна Кабанова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Наши спортсмены впервые примут участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Владимира Даниленко, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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