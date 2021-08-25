XVI Паралимпийские летние игры: Валерия Шабалина принесла первое «золото» российской сборной и установила новый мировой рекорд

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 августа, на XVI Паралимпийских летних играх Валерия Шабалина выиграла золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14. Для российской сборной это первое «золото» на Паралимпиаде. Валерия также установила новый мировой рекорд – 1 минута 03,59 секунды.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Валерию Шабалину с золотой медалью:«Поздравляю Валерию Шабалину с «золотом» Игр в Токио! Наша спортсменка, пятикратная чемпионка мира, в квалификации установила рекорд Паралимпиады. Она блестяще провела финальный заплыв и обновила свой мировой рекорд, установленный на Чемпионате мира-2019! Валерия финишировала с огромным преимуществом над соперницами и принесла России первое «золото» на Паралимпиаде в Токио. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю удачи нашим спортсменам на соревнованиях Игр в Токио. Они — наши герои, мы болеем и переживаем за российских паралимпийцев», – сказал Олег Матыцин.

26-летняя Валерия Шабалина – заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира по паралимпийскому плаванию, 10-кратная чемпионка мира INAS, шестикратная чемпионка мира по паралимпийскому плаванию. Валерия родом из Челябинска, тренируется на базе СДЮСШОР №7 по водным видам спорта в Челябинске, ее тренер – Татьяна Вячеславовна Новикова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Наши спортсмены впервые примут участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Валерию Шабалину, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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