XVI Паралимпийские летние игры: Андрей Николаев выиграл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 августа, на XVI Паралимпийских летних играх россиянин Андрей Николаев выиграл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S8. Андрей завоевал шестую медаль для российской сборной.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Андрея Николаева с наградой:«Поздравляю Андрея с серебряной наградой. Андрей Николаев, двукратный победитель первенств мира, проявил чемпионский характер и в борьбе с сильными соперниками выиграл свое первое «серебро» Паралимпиады. Российские пловцы блестяще выступили в первый день Паралимпиады в Токио. Они принесли нашей стране шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с этим успехом. Мы желаем российским пловцам удачи на Играх в Токио!» – сказал Олег Матыцин.20-летний Андрей Николаев – заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель и бронзовый призер чемпионата мира, двукратный победитель и двукратный серебряный призер чемпионата Европы, многократный чемпион России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Андрей родился в Салавате, тренируется на базе спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва Республики Башкортостан, его тренер – Фаниль Халилович Кираев.XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.Наши спортсмены впервые примут участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Андрея Николаева, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» и желает новых ярких побед!

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