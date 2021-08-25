XVI Паралимпийские летние игры: Анастасия Гонтарь выиграла «золото» на дистанции 50 метров вольным стилем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 августа, на XVI Паралимпийских летних играх россиянка Анастасия Гонтарь выиграла золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10. Анастасия показала время 27,38 секунды.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анастасию с «золотом»:«Поздравляю Анастасию с завоеванием золотой медали. 20-летней Анастасии Гонтарь, для которой Игры в Токио являются дебютными, не было равных в финале. До мирового рекорда ей не хватило всего 0,06 секунды! Российские пловцы блестяще выступили в первый день Паралимпиады в Токио. Они принесли нашей стране шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с этим успехом. Мы желаем российским пловцам удачи на Играх в Токио!» – сказал Олег Матыцин.

19-летняя Анастасия Гонтарь – мастер спорта России международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов России. Анастасия родом из Сургута, в составе российской паралимпийской сборной представляет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Анастасия тренируется в Центре адаптивного спорта Югры, ее тренер – Сергей Николаевич Граматикополо.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 432 человека, в том числе 242 спортсмена.Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анастасию Гонтарь, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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