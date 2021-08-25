Ю. Воробьев: Каждый учитель должен быть примером для своих учеников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии ежегодного областного педагогического совета «Региональное образование – пространство новых возможностей».

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области принял участие в торжественном открытии ежегодного областного педагогического совета «Региональное образование – пространство новых возможностей».

В мероприятии участвовали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, ЛуценкоАндрей НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Юрий Воробьев отметил, что учительское сообщество преодолело все проблемы, связанные с ковидом.

Учитель должен начинать свой урок, понимая, что он главный пример в жизни учащегося, и что дети ждут от него той уверенности в будущем, которая даст каждому опору и возможность выбрать правильный путь

«Самое высокое звание – это звание учителя, особенно в наше время. Вы успешно пережили этот тяжёлый год. Впереди новые задачи. Мир, в котором мы живем, который нас, взрослых людей, пугает своей неопределённостью, непредсказуемостью, переменами, ещё более сложен для наших детей. И именно вы можете научить их, как в этом мире ориентироваться, жить, находить новые цели, идти к ним правильным путём», — сказал заместитель Председателя Совета Федерации.

Торжественное открытие ежегодного областного педагогического совета «Региональное образование – пространство новых возможностей»

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Юрий Воробьев

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Юрий Воробьев вручил награды работникам сферы образования

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Парламентарий отметил, что в последние годы российская система образования стала уделять большое внимание воспитанию. «Любой учитель должен начинать свой урок, понимая, что он главный пример в жизни учащегося, и что дети ждут от него той уверенности в будущем, которая даст каждому опору и возможность выбрать правильный путь», — сказал Юрий Воробьев.

Также Юрий Воробьев вручил награды работникам сферы образования.

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