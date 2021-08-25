Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#Пилотируемая космонавтика#Вызов#Союз МС-1925.08.2021 19:10

Тренировки участников проекта «Вызов» уже проходят в личных скафандрах

В Звездном городке обсуждали детали полета на МКС тех, кому предстоит стать космическими первопроходцами. Экипаж, который будет снимать первый в истории художественный фильм на орбите, сейчас проводит тренировки уже в личных скафандрах.

Эта миссия — часть уникального научно-просветительского проекта Первого канала и Роскосмоса. Рабочее название ленты «Вызов». И с этим словом связано много личного у гостей, которые сегодня получили приглашение на Байконур. Наблюдать старт — позвали Илона Маска, Ричарда Бренсона и Джеффа Бэзоса.

Нет, это еще не кадры фильма «Вызов», но выглядит, действительно, эпично. Первые испытания в невесомости на модифицированном самолете Ил-76. Полет отмечают шампанским. В таких условиях брызги создают целую пенную вечеринку.

Впрочем, на долгие празднования времени нет. До полета остается чуть больше месяца. Подготовка вышла на финишную прямую. Первый космический киноэкипаж отрабатывает внештатные ситуации. Сейчас вот задымление в одном из отсеков МКС.

Сейчас вся подготовка идет в личных скафандрах. Их изготовили специально для съемочной группы. И именно в них они полетят на МКС. После двух часов испытаний по давлением Юлия Пересильд почувствовала сильную боль в суставах.

«Ой, плохо… Я просто думаю, как я встану? Я сразу упаду? Представьте себя в центре баскетбольного мяча, и вы все поймете. И просидите так два часа», — говорит актриса.

А в это время Клим Шипенко, который будет и режиссером, и оператором, и художником-постановщиком, учится еще и тому, как наладить быт в невесомости.

Съемочная группа проведет на космической станции 12 дней. И за это время нужно снять материала на треть фильма. Это около 40 минут экранного времени.

Расписание не то что каждого дня — каждого часа на МКС сегодня обсудили на совещании с Дмитрием Рогозиным. Ведь «Вызов» — это не просто фильм, а еще и часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и Роскосмоса. Такая же ускоренная подготовка поможет отправлять на орбиту специалистов, у которых нет времени становиться космонавтами — врачей, ученых и даже студентов.

«Мы уже начали вести переговоры с ведущими российскими вузами, с Российской Академией Наук о том, что мы готовы в состав экипажа для коротких, а, может быть, даже и среднесрочных полетов включать разработчиков научных экспериментов. И вот это рубеж 2023-24 годов, он уже теперь нам понятен», — рассказал Дмитрий Рогозин.

Старт корабля «Союз МС-19» намечен на 5 октября. Пересильд и Шипенко отправятся на орбиту вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. И сегодня Рогозин пригласил на запуск особенных гостей, которые весь мир заставили следить за своими космическими гонками.

«Я сегодня отправляю приглашения и господину Илону Маску, которого мы в России уважаем. Конечно, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, господина Безоса. Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе», — отметил глава Роскосмоса.

Это может стать легендарной встречей первых. Наша команда впервые в истории будет снимать кино в космосе. Ричард Брэнсон первый бизнесмен, совершивший суборбитальный полет на личном ракетоплане, который разработала его компания Virgin Galactic.

«Хочу сказать новому поколению мечтателей: если мы смогли это, представьте, на что способны вы!» — заявлял бизнесмен.

Правда, он достиг высоты 86 километров. Официально космическим пространством это признает только NASA. И уж точно не признал его конкурент Джефф Безос, который совершил полет на космическом корабле своей компании Blue Origin на девять дней позже, зато долетел до отметки 107 километров. А по международным стандартам, общепризнанной границей с космосом считается высота уже 100 километров над уровнем моря.

Илон Маск сам в космос пока не летал, зато осуществил первый в истории коммерческий пилотируемый запуск. В мае прошлого года корабль Crew Dragon доставил на МКС двух астронавтов. И уже во время этого полета Маск заявил, что его компания SpaceX планирует отправить в космос Тома Круза для съемок фильма на орбите. Но тут первым он уже не будет.

«Это же потрясает воображение — увидеть все эти крутые штуки, которые он делает на настоящей орбите, на настоящей космической станции. Я бы посмотрел такой фильм!» — заявил Илон Маск.

Пожалуй, именно Маск будет самым дорогим гостем для Дмитрия Рогозина. В соцсетях у них целая история переписки. После поздравлений от главы Роскосмоса с удачным запуском Crew Dragon Маск даже заговорил по-русски: «Спасибо, сэр, мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество».

Теперь осталось дождаться ответа на уже классический русский вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск? Ждать в гости?»

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