Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Армия-2021#Бион-М#Союз-5#Дмитрий Рогозин25.08.2021 20:30

Спутник «Бион-М» № 2 может быть запущен на ракете «Союз-5»

Ракета-носитель для запуска биологического спутника «Бион-М» номер 2 может быть изменена на «Союз-5». Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Есть смысл подумать над тем, чтобы, может быть, средством выведения стал наш новый носитель „Союз-5“, чтобы не отправлять его с испытательной болванкой, а сделать полезную нагрузку», — отметил Рогозин.

Это позволит испытать поля падения и ракету не с макетом, а сразу с полезной нагрузкой. Пока этот вопрос будет обсуждаться, добавил глава Роскосмоса. Ранее предполагалось, что аппарат будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1б».

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов «Бион-М» являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием «Космос-605» был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник из серии «Бион-М». Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

Источник: ТАСС24 августа 2021 года, 15:13

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