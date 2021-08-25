Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#OneWeb#Владимир Дегтярь25.08.2021 22:45

Спутники OneWeb — в зоне видимости ГРЦ

С космодрома Байконур 22 августа 2021 года состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb. Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивал прием телеметрической информации пуска и полета посредством комплекса технических средств (КТС) «Миасс».

Как сообщил генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь, траектория полета ракеты-носителя простиралась вдоль Уральского хребта. Зона видимости КТС «Миасс» начиналась со 192 секунды (на удалении 900 км) и продолжалась до 627 секунды (на удалении 1300 км). Основная задача миасских специалистов — обеспечение дублирования телеметрической информации на активном участке для Байконура — успешно выполнена.

В зоне видимости КТС «Миасс» был также второй виток для проверки возможности приема на дальности 2200 км. На такой дальности телеметрическая информация принималась впервые, в экспериментальном порядке. Таким образом, данные были приняты в полном объеме отличного качества на обоих витках задействования.

Во временном промежутке между витками для космодрома Байконур также транслировалась запись, принятая на первом витке. По оценке специалистов холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос), задействование КТС «Миасс» показало себя с положительной стороны, и такие работы будут планироваться в дальнейшем.

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