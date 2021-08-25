Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Памятная дата#История26.08.2021 00:05

РКК «Энергия» имени С.П. Королёва отмечает 75-летие

75 лет назад, 26 августа 1946 года, в подмосковном НИИ-88 был образован отдел разработки баллистических ракет дальнего действия под руководством Главного конструктора ракетных комплексов, а в дальнейшем основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королёва. Возглавляемое им Особое конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1), правопреемником которого является современная Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), определило развитие практически всех направлений отечественной ракетной и космической техники.

История РКК «Энергия» неразрывно связана с принятием на вооружение первых отечественных баллистических ракет дальнего действия, обеспечивших создание ядерного щита страны, и началом космической эры человечества. Здесь была создана первая межконтинентальная «семерка», спроектированы, изготовлены и запущены на околоземную орбиту первые искусственные спутники Земли, корабль «Восток», впервые в истории совершивший полет с человеком на борту — космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным, первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры и Марса.

Коллектив «Энергии» построил первые в мире пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир», в проектных бюро и цехах предприятия были созданы транспортные пилотируемые корабли семейства «Союз» и автоматические грузовики «Прогресс» всех модификаций, многоразовый космический корабль «Буран» в составе универсальной транспортной ракетно-космической системы «Энергия — Буран». На протяжении 75 лет своей деятельности предприятие остается признанным лидером в области создания новейших технологий для реализации национальных программ и международных проектов освоения космического пространства.

Сегодня РКК «Энергия» — это головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции. Корпорация осуществляет изготовление и запуски модернизированных транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС», транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС» и модулей российского сегмента МКС. Предприятие обеспечивает интеграцию и управление полетом российского сегмента МКС, доставку на нее космонавтов и грузов, выполнение программ научных исследований и экспериментов.

MIL OSI