Source: Russia Federal Space

#РКС#КОСПАС-САРСАТ#ГЛОНАСС#Орбитальные группировки25.08.2021 11:57

Разработки РКС повышают эффективность системы спасания КОСПАС-САРСАТ

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») запустил процесс интеграции среднеорбитальной спутниковой группировки ГЛОНАСС в международную космическую систему КОСПАС-САРСАТ. Среднеорбитальные навигационные космические аппараты будут дополняться новой бортовой аппаратурой поиска и спасания и начнут помогать поисково-спасательным службам разных стран эффективнее реагировать на сигналы бедствия для спасения человеческих жизней на Земле.

Сегодня в российском сегменте КОСПАС-САРСАТ успешно эксплуатируется наземная и космическая аппаратура, использующая ресурсы низкоорбитальных и геостационарных спутников. Однако оперативность реакции «низколетов» на аварийный сигнал ограничена количеством космических аппаратов и радиусом зоны радиовидимости, а «геостационары» лишены технической возможности независимо определять координаты бедствия.

Главный конструктор по направлению систем поиска и спасания РКС Андрей Федосеев: «Эволюция системы КОСПАС-САРСАТ побуждает переходить на использование среднеорбитальных космических аппаратов с аппаратурой ретрансляции аварийных сигналов на борту. Спутник на средней орбите обеспечивает неразрывность приема сигнала от аварийного радиобуя на судне, самолете или в руках человека, оперативнее передает его поисково-спасательным службам. Орбиты высотой около 20 тысяч километров расширяют зону обзора, позволяют принимать сигнал бедствия с несравнимо больших площадей. Такое решение вместе с инновационными радиобуями 2-го поколения выводит международную поисково-спасательную систему на новый уровень эффективности».

В новый среднеорбитальный сегмент войдут бортовые приборы на спутниках ГЛОНАСС, наземные станции приема и обработки информации и служебная инфраструктура на территории России.

Главный конструктор направления бортовой аппаратуры поиска и спасания РКС Сергей Букин: «Мы завершили модернизацию бортовой поисково-спасательной аппаратуры для перспективных спутников системы ГЛОНАСС. Аппаратура получила новый канал обратной связи — квитирования, который позволяет информировать терпящего бедствие, что его аварийный сигнал был „услышан“. Такая „обратная связь“ сохранит его активное психоэмоциональное состояние, поможет избежать необдуманных действий и паники».

Переход к спутникам на средней орбите потребовал от специалистов РКС новых подходов к созданию наземных станций: каждая будет укомплектована активными фазированными антенными решетками для приема сигнала с 12 космических аппаратов одновременно. Станции смогут обрабатывать сигналы аварийных радиобуев, ретранслируемые спутниками навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou.

На среднюю орбиту уже выведены три навигационных спутника системы ГЛОНАСС с бортовой аппаратурой ретрансляции радиобуев КОСПАС-САРСАТ. Уже в ближайшее время планируется начать эксплуатацию этой аппаратуры. В результате проект обеспечит России поддержание паритетных позиций с ведущими странами-участниками этой международной гуманитарной космической программы.

Международная спутниковая система КОСПАС-САРСАТ почти 40 лет обеспечивает спасение человеческих жизней. С момента запуска в 1982 году первого спутника с аппаратурой поиска и спасания по всей планете спасено более 50 тысяч человек.

MIL OSI