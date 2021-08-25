Промышленное производство в июле 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в июле 2021 года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июлем 2019 года производство продуктов питания увеличилось на 4,3%. Рост по сравнению с июнем 2021 года – 7,1%.

Всего за семь месяцев 2021 года выпущено продукции на 1,9% больше, чем за январь – июль 2020 года.

Производство макаронных и хлебобулочных изделий снижается.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 610,9 тыс. т, что на 2,7% больше, чем в июле 2020 года, но на 6,4% меньше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,5 млн т.

Выпуск макаронных изделий в июле составил 110,0 тыс. т, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7,7% меньше, чем в июне 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 430,6 тыс. т, что на 3,2% меньше, чем в июле 2020 года, но на 2,0% больше, чем в июне 2021 года. В целом, за семь месяцев 2021 года их произведено 3,0 млн т, что на 4,0% меньше, чем за январь – июль прошлого года

Производство риса составило 33,9 тыс. т, что в 46,8 раз больше, чем в июле прошлого года, но на 17,8% меньше, чем в июне 2021 года. Гречки – 24,8 тыс. т, что на 4,1% меньше, чем в июле прошлого года, и на 29,5% меньше, чем в июне этого года.

Выпуск рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, а также его фракций сокращается.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июле изготовлено 306,6 тыс. т, что на 19,8% меньше, чем в июле прошлого года, но на 1,7% больше, чем в июне 2021 года. Всего за семь месяцев его произведено 3,0 млн т., что на 18,7% меньше, чем за январь – июль 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций – 170,0 тыс. т, что на 14,4% меньше, чем в июле прошлого года, но на 5,1% больше, чем в июне 2021 года. Всего за семь месяцев 2021 года его произведено 1,2 млн т, что на 21,6% меньше, чем за январь – июль 2020 года.

Снижается производство сахара и шоколадных изделий.

Белого свекловичного сахара в июле изготовлено 34,0 тыс. т, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 53,1% меньше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев 2021 года его произведено 724,0 тыс. т, что на 27,3% меньше, чем за январь – июль 2020 года

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 142,7 тыс. т, что на 5,2% больше, чем в июле 2020 года, однако на 0,6% меньше показателей июня 2021 года.

Молока выпущено 451,7 тыс. т, что на 1,7% больше, чем в июле 2020 года, и на 0,7% больше, чем в июне 2021 года. Производство молока за семь месяцев 2021 года составило 3,2 млн т, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 23,3 тыс. т, что на 0,9% меньше чем в июле 2020 года, и на 12,1% меньше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев этого года его выпущено 159,9 тыс. т, что на 4,8% меньше, чем за январь – июль 2020 года.

Сметаны изготовлено 49,1 тыс. т, что на 5,6% больше объемов производства в июле 2020 года, и на 5,7% больше, чем в июне 2021 года. Творога – 39,0 тыс. т (рост к июлю 2020 года на 0,5% и снижение к июню 2021 года на 1,0%). Сыров – 52,1 тыс. т (рост к июлю 2020 года и к июню 2021 года на 3,2% и 1,1%, соответственно).

Производство мяса в июле выросло, однако объемы семи месяцев ниже прошлогодних. Растет производство отдельных видов мясных изделий.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 259,4 тыс. т, что на 2,0% ниже, чем в июле 2020 года, но выше, чем в июне 2021 года на 1,5%. За семь месяцев 2021 года производство составило 1,8 млн т, что на 0,2% меньше, чем за январь – июль прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 233,2 тыс. т, что на 3,5% меньше, чем в июле 2020 года, и на 0,6% больше, чем месяцем ранее. Говядины и телятины, в том числе и для детского питания, – 25,8 тыс. т, что на 15,6% больше, чем в июле 2020 года, и на 9,4% больше, чем в июне 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 266,2 тыс. т, что на 3,5% меньше, чем в июле 2020 года, и на 3,8% меньше, чем в июне 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 150,3 тыс. т, что на 0,6% больше, чем в июле 2020 года, и на 1,3% больше, чем в июне 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 363,4 тыс. т, что на 0,1% меньше июля 2020 года и на 1,4% меньше июня 2021 года. Всего за семь месяцев 2021 года их изготовлено 2,5 млн т, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мороженой рыбы в июле произведено 402,1 тыс. т, что на 39,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в 2,3 раза больше, чем в июне 2021 года. За семь месяцев 2021 года ее изготовлено 1,7 млн т, что на 5,3% меньше, чем в январе-июле 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено 19,5 тыс. т, что больше показателей июня прошлого года и июня 2021 года на 42,2% и 18,7% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе – 422,0 т, что на 64,3% больше, чем в июле 2020 года, и на 54,5% больше, чем в июне 2021 года.

Рыбных консервов произведено 40,3 млн условных банок, что меньше показателей июля 2020 года и июня 2021 года на 25,9% и на 7,7% соответственно.

Рыбных пресервов выпущено 25,9 млн условных банок, что на 43,0% больше, чем в июле 2020 года, и на 28,8% больше, чем в июне 2021 года.

Минеральной природной питьевой воды розлито 745,6 млн полулитров, что больше показателей июля 2020 года и июня 2021 года на 8,9% и на 15,6% соответственно. Питьевой воды, в том числе газированной, – 1,0 млрд полулитров, что больше, чем в июле 2020 года на 9,4%, но на 4,2% меньше, чем в июне 2021 года. Пива – 88,6 млн декалитров, что больше показателя июля 2020 года на 7,2%, но меньше показателя июня 2021 года на 2,4%.

По данным Росалкогольрегулирования производство водки сократилось по сравнению с июлем 2020 года на 11,3%, составив 5,7 млн декалитров, вин – на 3,2% до 2,8 млн декалитров, производство коньяка снизилось на 14,2%, составив 457,6 тыс. декалитров.

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