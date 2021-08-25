Павел Сорокин: «ТЭК имеет все предпосылки, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность и стать локомотивом климатической повестки»

Source: Russia Ministry of Energy

Новосибирск, 25 августа. — Российский топливно-энергетический комплекс имеет хорошие предпосылки и высокие конкурентные позиции на мировом рынке в рамках общемировой тенденции на снижение выбросов, сообщил Павел Сорокин в ходе пленарного заседания VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021».

Как подчеркнул заместитель Министра, именно ТЭК обладает потенциалом стать локомотивом климатической повестки.

«Нам нужно понять, где наши конкурентные преимущества, какие трансформации мы должны совершить, чтобы наша продукция оставалась конкурентной на мировом рынке. Как сектор, мы имеем все предпосылки, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность и стать локомотивом климатической повестки – в секторе ТЭК есть необходимые финансовые ресурсы, инвестиции. Если мы посмотрим на инфраструктуру, то по себестоимости и возможности осваивать географические территории с запасами мы находимся в очень хорошем положении. Даже в случае снижения спроса мы можем сохранить свою долю рынка за счет инвестиций и самое главное – за счет того, что нефтегазовая отрасль продолжит декарбонизацию и станет одним из якорных заказчиков для экономики», – отметил Павел Сорокин.

По его словам, Минэнерго совместно с другими ведомствами ведёт постоянную работу в части повышения инвестиционной привлекательности сектора ТЭК с учётом экологических тенденций.

«Минэнерго России совместно с другими ведомствами провели большой анализ, в котором сегментировали источники выбросов в экономике, а также определили стоимость снижения выбросов в каждом сегменте. Кроме того, ведётся работа в части снижения выбросов при транспортировке газа, а также по развитию перспективной водородной отрасли экономики», – добавил заместитель Министра.

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