Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#Главкосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb25.08.2021 16:39

На космодром Байконур доставили 34 космических аппарата OneWeb

На космодром Байконур доставлена новая партия из 34 космических аппаратов OneWeb миссии № 36. Они прибыли в аэропорт «Крайний» самолетом Ан-124.

Специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») была произведена выгрузка космических аппаратов и их дальнейшая транспортировка на площадку № 112 космодрома Байконур. Следующий этап технологических мероприятий — подготовка аппаратов на техническом комплексе.

Эти работы проводятся в рамках выполнения контрактов Главкосмоса (дочернее предприятие Роскосмоса) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 36 запланирован на 14 сентября 2021 года.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 288 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 322. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

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