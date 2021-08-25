Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Союз МС-1925.08.2021 17:45

На Байконуре собрали «пакет» ракеты «Союз-2.1а» под пилотируемый пуск

В соответствии с комплексным графиком подготовки, специалистами Космического центр «Южный (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и филиал Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершен цикл механической сборки «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Сборочные операции проведены в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31. После их завершения совместный расчет специалистов дочерних организаций Роскосмоса выполнил перекладку «пакета» на агрегат хранения.

Одновременно на техническом комплексе площадки № 254 продолжается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Уже выполнены работы по проверке параметров системы «Курс» в безэховой камере. В настоящий момент на корабле проводятся проверочные включения систем.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» запланирован на начало октября со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.

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