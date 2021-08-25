Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-6625.08.2021 05:00

Космонавты продегустировали продукты для допнаборов питания на МКС

Дополнительный набор питания — это шесть контейнеров с едой и напитками, которые каждый космонавт может взять с собой в полугодовую экспедицию на Международную космическую станцию. Прежде чем укомплектовать наборы, выясняют индивидуальные предпочтения членов экипажа. В перечне продуктов питания 160-180 наименований. На то, чтобы оценить каждый из них, отводят неделю.

Космонавты пробуют только дополнительное питание, призванное разнообразить их рацион и заменять блюда из основного набора. На дегустацию они приходят по расписанию, так же как на занятия и тренировки. Сам процесс выглядит следующим образом: в медицинском управлении Центра подготовки космонавтов сервируют стол, помимо столовых приборов, выдают табличку с перечнем блюд, которые предстоит оценить по девятибалльной шкале. Сублимированные продукты или, к примеру, каши разводят водой по инструкции. В процессе подачи к столу озвучивают состав блюда.

«Овсянка, сэр!», − шутит старший научный сотрудник медуправления ЦПК Андрей Баландин, предлагая кашу с новыми наполнителями: вишней, изюмом, яблоком. Изменения коснулись и молока. Раньше оно было порошковым, а теперь сублимированное. Питание из «тюбиков» ушло в прошлое, специалисты стараются сделать так, чтобы еда для космонавтов по вкусу и даже по виду напоминала «земную». Такой подход позволяет расширить контакты с производителями питания. К примеру, мясные консервы поставляет один завод, а плавленый сыр, в том числе, шоколадный — другой.

«Рыбные консервы выпускают в Астрахани. Специалисты на месте ознакомились с технологией производства, оценили стерильность процесса, взяли пробные партии и, убедившись в том, что все соответствует требованиям, наладили сотрудничество», − рассказал Андрей Баландин.

Опытным космонавтам проще определиться с дополнительным питанием. Как правило, они формируют наборы с учетом предпочтений своих коллег-астронавтов. Обмен продуктами позволяет международному экипажу МКС сделать меню еще более разнообразным.

«Мы угощаем американских астронавтов творогом, который они очень любят, а они нас, к примеру, морепродуктами. Поскольку в обычном рационе, на мой взгляд, маловато рыбы, прошу укомплектовать свой дополнительный набор рыбными консервами. Еще беру с собой сушеное мясо, шоколадные батончики», − рассказал командир дублирующего экипажа МКС-66 Олег Артемьев, совершивший два космических полета.

Космонавт Денис Матвеев готовится к своему первому полету в составе экипажа МКС-67.

«Я бы взял с собой всего понемногу: мясо, рыбу, кашу. Понравился чай с клубникой без сахара и чай с бергамотом. Но если бы разрешалось брать дополнительно только одно блюдо, это была бы гречка с молоком. Очень вкусно», − поделился впечатлениями Денис Матвеев.

Дегустацию включают в расписание для тех, кто проходит подготовку в составе экипажей. Исключение сейчас составляют участники космических полетов, которые проведут на орбите менее двух недель. Они будут питаться продуктами из основного набора, меню которого не повторяется в течение 16 суток.

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