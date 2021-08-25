И. Святенко: Совет Федерации уделяет повышенное внимание вопросу социальной поддержки военнослужащих

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в панельной сессии на Международном военно-техническом форуме «Армия −2021».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия −2021». В рамках мероприятия состоялась панельная сессия на тему «Опыт социальной адаптации и профессиональной самореализации увольняющихся в запас и супругов военнослужащих через освоение предпринимательских компетенций».

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По словам сенатора, Совет Федерации уделяет повышенное внимание вопросу социальной поддержки военнослужащих. Члены профильного Комитета СФ совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности ведут работу по актуализации законодательства в этой сфере.

Инна Святенко отметила, что мониторинг данной темы выявил запрос у этой категории граждан на новые навыки и знания, необходимые для их социальной адаптации и карьерной самореализации.

Парламентарий также напомнила, что в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект о включении службы в армии по призыву в трудовой стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии ранее общеустановленного пенсионного возраста. Соавторами документа стали первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

«Обсуждаются также возможность зачёта периода службы в районах Крайнего Севера при назначении страховой пенсии по старости раньше установленного срока и вопросы индексации пенсий военнослужащим», — сообщила Инна Святенко.

Инна Святенко приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия −2021»

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Инна Святенко приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия −2021»

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Инна Святенко приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия −2021»

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Инна Святенко приняла участие в Международном военно-техническом форуме «Армия −2021»

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В ходе мероприятия также была представлена разработанная одним из банков в сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при содействии Министерства обороны РФ первая в стране бесплатная обучающая программа «Курс малого бизнеса» для супругов военнослужащих и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет. Она позволяет получить необходимые знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса.

«Наш Комитет поддерживает реализацию социальных программ, направленных на обучение супругов военнослужащих и увольняющихся в запас по выслуге лет военных предпринимательским компетенциям», — сказала Инна Святенко.

Сенатор также пригласила присутствующих принять участие в IV Форуме социальных инноваций регионов, который пройдет 9–11 сентября в Москве, и поделиться накопленным опытом социальной адаптации и профессиональной самореализации увольняющихся в запас и супругов военнослужащих.

«Совет Федерации является одним из инициаторов и организаторов проведения Форума. Эта площадка — своего рода «выставка достижений в социальной сфере». Состоятся различные мероприятия, на которых регионы, федеральные министерства, организации и эксперты представят лучшие практики и наработки, поделятся своими социальными инновациями, рассмотрят проблемные вопросы в этой сфере», — заключила сенатор.

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