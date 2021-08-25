Заседание Президиума Государственного Совета

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Тема сегодняшнего заседания Президиума Госсовета, который мы проводим в преддверии нового учебного года, – задачи субъектов Федерации в сфере школьного образования.

Конечно, здесь у каждого уровня власти есть своя законодательно закреплённая ответственность, свои полномочия и компетенции. Но мы понимаем, что образование, его развитие, совершенствование – это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего нашего общества, для каждой семьи, каждого человека.

Без современного, качественного, доступного образования, причём во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития, и нам нужно, прежде всего, обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребёнка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни.

Смотрите также

И в этой связи хотел бы в самом начале сказать о некоторых вещах – и это принципиально, на мой взгляд. Только что мы говорили, я ещё об этом скажу, встречались с представителями отрасли, даже со школьниками, с людьми, которые занимаются с научных площадок этими вопросами. Многих из них задевает слово и термин «услуга». Я уже своё отношение на этот счёт сказал, но, если это людей как-то задевает по отношению к учительскому труду и они считают, что это обедняет смысл этого труда и его высокую общественную значимость, – давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах.

Дополнительно

Учитель не только даёт знания, он оказывает и колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их мировоззрение, систему ценностей. В ходе сегодняшнего общения с учителями, родителями, выпускниками это ещё раз достаточно зримо было заявлено.

Участники этой встречи поднимали много вопросов, и у всех звучала мысль о важности, многогранности профессии учителя, о значимости школ как центров воспитания, в том числе для развития потенциала регионов и муниципалитетов.

Хотел бы ещё раз повторить: нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил.

Продолжение следует.

MIL OSI