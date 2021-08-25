Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#NASA25.08.2021 09:30

Глава NASA приедет в Россию, когда позволит ситуация с COVID-19

Глава американского аэрокосмического агентства (NASA) Билл Нельсон заявил РИА Новости, что приедет в Россию, как только позволит ситуация с коронавирусом.

«Я приеду, как только позволит ситуация с COVID-19. Рассчитываю увидеть моего друга (гендиректора Роскосмоса) Дмитрия Рогозина», — сказал Нельсон.

На вопрос, произойдет ли это в 2021 году, Нельсон ответил, что не знает, это зависит от ситуации с пандемией. Он также не исключил более ранней встречи с Рогозиным в Дубае.

«Мы оцениваем медицинскую ситуацию и то, можем ли мы (встретиться) в Дубае. Либо я увижусь с Дмитрием там, либо, если я не поеду в Дубай, я увижусь с ним в России. Думаю, он хочет, чтобы я приехал в Москву», — сказал Нельсон.

Источник: РИА Новости25 августа 2021 года, 09:24

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