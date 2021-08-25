Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#NASA#Дмитрий Рогозин25.08.2021 10:00

В NASA рассчитывают на сотрудничество с Россией по окололунной станции

Глава NASA Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по окололунной станции Gateway.

«Я хотел бы, чтобы Россия сотрудничала с нами по Gateway. Россия не давала нам знать, хотят ли они сотрудничать по Gateway, но, думаю, мы точно хотим, чтобы они (сотрудничали)», — сказал Нельсон.

«Я обсужу это с (гендиректором Роскосмоса Дмитрием) Рогозиным», — добавил глава NASA.

Проект Лунной орбитальной платформы-шлюза (Gateway) предусматривает строительство международной обитаемой окололунной станции для изучения Луны и дальнего космоса, а также для пересадки при отправке астронавтов на Марс.

Источник: РИА Новости25 августа 2021 года, 09:15

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