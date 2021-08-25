Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#МКС#Пилотируемая космонавтика#NASA25.08.2021 10:30

В NASA рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года

Глава NASA Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.

На вопрос, будет ли срок эксплуатации станции продлен, Нельсон ответил: «Да, до 2030 года. Россия наш партнер по МКС».

«Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится», — сказал Нельсон.

Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.

Источник: РИА Новости25 августа 2021 года, 09:06

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