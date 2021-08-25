В. Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев

Source: Russia – Council of the Federation
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
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Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
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Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
3 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
4 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
5 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
6 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
7 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
8 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
9 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
10 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
11 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
12 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
13 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
14 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
15 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
16 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
17 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
18 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
19 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
20 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
21 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
22 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
23 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
24 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
25 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
26 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
27 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
28 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
29 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
30 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
31 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
32 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
33 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
34 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
35 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
36 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
37 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
38 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
39 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
40 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
41 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
42 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
43 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
44 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
45 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
46 из 47
Виктор Новожилов принял участие в открытии выставки, посвященной 80-летнему юбилею северных конвоев
47 из 47