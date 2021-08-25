Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Валинур Агишев25.08.2021 13:50

В Космическом центре «Восточный» состоялась встреча директора с коллективами подразделений

В Космическом центре «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») организована встреча директора филиала ЦЭНКИ Валинура Агишева с сотрудниками Заправочно-нейтрализационной станции и Метрологической службы.

Директор дал разъяснения и ответил на вопросы, касающиеся индексации заработной платы, работы тренажерного зала филиала и получения жилья на территории города Циолковского работниками из других городов и областей. Также были проработаны вопросы транспортной логистики.

Кроме того, Валинур Агишев отметил, что за последнее время темпы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в филиале значительно выросли, и процент вакцинированных уже превысил 80%. Однако он также подчеркнул, что терять бдительность нельзя, необходимо продолжать строгое выполнение всех противоэпидемиологических рекомендаций.

На начало сентября 2021 года запланирована встреча директора Космического центра «Восточный» с коллективами Технического комплекса, Управления по обеспечению деятельности филиала и Финансово-экономического управления.

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