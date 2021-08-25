Встреча с представителями общественности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Вы знаете, у нас сегодня пройдёт встреча с коллегами в рамках Президиума Государственного Совета с темой, которая звучит следующим образом: «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования».

Но перед тем, как говорить с руководителями регионов, с представителями соответствующих ведомств, министерств, мне очень хотелось собраться с вами, и я очень рад общению с педагогами, выпускниками школ, родителями учеников в преддверии нового [учебного] года. И сердечно, прежде всего поздравляю вас с предстоящим, безусловно, волнующим событием.

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Известно, что школьное образование, его качество, доступность – это вопросы, важные для всего нашего общества и практически для каждой семьи.

Мы все учились в школе, закончили её, выбрали свою дорогу в жизни. Но время летит очень быстро, несколько лет проходит, и уже те, кто недавно ещё сами ходили в школу или в институт, провожают своих детей в первый класс. И семья – родители, бабушки и дедушки – вновь проходят с малышами школьный путь.

Знаю, что у вас есть предложения по совершенствованию школьного образования. Уверен, что вас также беспокоит и школьное воспитание, потому что эти процессы, безусловно, абсолютно взаимосвязаны и неразрывны. И то, какой должна быть современная школа – её инфраструктура, оснащение, уровень обучения, организация внешкольного образования, кружков, спортивных секций – всё это важно.

Здесь важен не только труд учителя, но и участие самих учеников и, безусловно, родителей. Потому что только общие дела могут создать школу, в которой интересно учиться, которая притягательна своими возможностями в раскрытии таланта ребят, в подготовке их ко взрослой жизни.

Как я уже сказал, сегодня на Президиуме Госсовета мы будем обсуждать все эти вопросы. Но хочу послушать сначала тех людей, которые работают, что называется, в отрасли непосредственно, либо – я знаю, что и школьники присутствуют сегодня на нашей встрече, – их послушать тоже, чтобы подпитаться от вас информацией и опытом, а, может быть, предложениями, которые могли бы изменить школьную жизнь к лучшему.

Я очень благодарен вам за то, что вы сегодня собрались, и исхожу из того, что то, что мы сейчас будем обсуждать – не долго, полчасика, час – мы сможем использовать и с коллегами в ходе нашего обсуждения в рамках Президиума Госсовета.

Продолжение следует.

MIL OSI