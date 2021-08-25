А. Климов принял участие в конференции, посвященной информационному противоборству в международной политике

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках военно-технического форума «Армия — 2021».

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края принял участие в конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны».

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Конференция прошла в рамках Международного военно-технического форума «Армия — 2021». В мероприятиях форума участвовал Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Не только наша армия, которая может достойно защитить нашу страну и ее территорию, но и все российское общество, государство должны быть готовы к отражению таких недружественных действий

Как отметил Андрей Климов, России нередко оказывается противодействие, носящее искусственный и преднамеренный характер. «Есть государства, которые прямо называют Россию противником. И понятно, что не только наша армия, которая может достойно защитить нашу страну и ее территорию, но и все российское общество, государство должны быть готовы к отражению таких недружественных действий», — сказал сенатор.

По словам парламентария, оппонентами России предпринимаются значительные усилия в идеологической сфере. «Это – ментальные войны, идеологическое противодействие, использование разного рода пропагандистских уловок для того, чтобы повлиять на сознание наших граждан, особенно на молодежь».

Андрей Климов добавил, что цель подобных акций — попытаться изменить политический строй в Российской Федерации, покончить с ней как с великой державой.

«Чтобы этого не допустить, мы должны объединять наши усилия», — подчеркнул сенатор. В данной связи он рассказал о деятельности Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу.

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