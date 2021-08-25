Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Луна-25#Россия-2425.08.2021 08:30

Аппарат «Луна-25» отправят на космодром Восточный весной 2022 года

Отправка автоматической станции «Луна-25» на космодром Восточный запланирована на начало — середину весны 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора — генеральный конструктор НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Александр Ширшаков.

Запуск аппарата с космодрома Восточный запланирован на май. «За месяц-полтора до этого должны прибыть на космодром», — отметил Ширшаков в эфире «России-24».

По его словам, полет до Луны составит 12 дней. В настоящий момент предприятию осталось завершить огневые и комплексные испытания. «Мы полностью проверим работоспособность аппарата», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС о переносе запуска «Луны-25» с октября 2021 года на май 2022 года. До этого о такой вероятности в интервью ТАСС рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Перенос связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик его приборов, агрегатов и двигательной установки.

Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В пресс-службе НПО им. С.А. Лавочкина сообщали ТАСС, что аппарат «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027-2028 годах.

Источник: ТАСС24 августа 2021 года, 13:09

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