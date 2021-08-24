Ю. Воробьев: Закон, направленный на обеспечение условий жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национальных парков, начал работать

Source: Russia – Council of the Federation

Это стало возможно благодаря принятым подзаконным актам, а также разъяснениям по правоприменению документа, отметил вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области совместно с губернатором региона Олегом Кувшинниковым КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области провел в г. Кириллове выездное совещание и встречу с жителями. Обсуждалась реализация изменений в федеральное законодательство, которые направлены на обеспечение жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национальных парков.

В мероприятии также участвовали председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, ЛуценкоАндрей НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области представители федеральных органов власти, правительства региона, администрации Кирилловского муниципального района, администрации национального парка «Русский Север».

Как отметил Юрий Воробьев, благодаря проведенной совместной работе, а также поддержке, оказанной, в том числе местными жителями, в конце прошлого года был принят закон, направленный на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности на территории национальных парков и других особо охраняемых территорий.

Принятый закон имеет важное значение и затрагивает интересы около 2 млн человек, которые раньше не могли в полной мере реализовать свои конституционные права, а населенные пункты фактически не могли развиваться

Вице-спикер СФ подчеркнул, что принятый закон имеет важное значение и затрагивает интересы около 2 млн человек, которые раньше не могли в полной мере реализовать свои конституционные права, а населенные пункты фактически не могли развиваться.

Юрий Воробьев совместно с губернатором региона Олегом Кувшинниковым провел в г. Кириллове выездное совещание и встречу с жителями

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Юрий Воробьев совместно с губернатором региона Олегом Кувшинниковым провел в г. Кириллове выездное совещание и встречу с жителями

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Юрий Воробьев совместно с губернатором региона Олегом Кувшинниковым провел в г. Кириллове выездное совещание и встречу с жителями

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Юрий Воробьев совместно с губернатором региона Олегом Кувшинниковым провел в г. Кириллове выездное совещание и встречу с жителями

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Юрий Воробьев совместно с губернатором региона Олегом Кувшинниковым провел в г. Кириллове выездное совещание и встречу с жителями

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Юрий Воробьев совместно с губернатором региона Олегом Кувшинниковым посетили детскую школу искусств

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«Отсутствовала возможность получить в пользование землю, оформить свои дома, построить детские сады и школы, реализовать программы по расселению ветхого жилья. Это особенно актуально для Кирилловского района Вологодской области. При создании национального парка «Русский Север» в его состав были включены порядка 247 населенных пунктов, сейчас в них проживает более 13 тысяч человек», — сказал Юрий Воробьев.

«К настоящему времени благодаря принятым подзаконным актам, а также разъяснениям по правоприменению закона, которые направлены заинтересованными федеральными органами в регионы, можно констатировать, что закон начал работать: оформляются земельные участки, дома, выдаются разрешения на строительство», — отметил сенатор.

Местные жители, принявшие участие во встрече, рассказали, что они впервые за многие годы получили возможность свободно распоряжаться своими участками и начали оформлять недвижимость.

Участники совещания отметили, что администрацией Кирилловского района продолжается работа по согласованию правил землепользования и застройки ряда поселений с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Подводя итоги встречи, Юрий Воробьев подчеркнул, что еще предстоит провести большую совместную работу по подготовке и реализации планов дальнейшего развития национального парка «Русский Север» и всего Кирилловского района в целом.

В рамках поездки в Кириллов вице-спикер СФ вместе с губернатором региона также посетили детскую школу искусств, которая откроется после ремонта 1 сентября.

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