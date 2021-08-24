Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Ангара#Армия-202124.08.2021 21:20

ЦЭНКИ на форуме «Армия-2021» представил новый макет стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара»

Гости международного форума «Армия-2021» смогут увидеть новый макет стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», который строится на космодроме Восточный. Макет представляет собой стартовой стол, технологические блоки кислорода и азота, молниеотводы, централизованное сооружение и другие объекты.

Исключительная особенность стартового комплекса — его универсальность в части обеспечения пусков ракет космического назначения «Ангара» для запусков как автоматических космических аппаратов, так и пилотируемых кораблей с различными модификациями разгонных блоков, в том числе на основе водородного топлива.

Строительство пускового комплекса началось в июне 2019 года. В настоящее время на космодроме Восточный создается инфраструктура, обеспечивающая решение широкого спектра задач по запуску современных перспективных космических аппаратов. Первый пуск «Ангары» с Восточного запланирован в 2023 году.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 22 по 28 августа 2021 года. В рамках форума запланирована демонстрация новейших изделий оборонной промышленности РФ и зарубежных стран, а также деловая программа.

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