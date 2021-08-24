Указ о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию

Source: President of Russia – Kremlin

В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, получающих пенсию, постановляю:

1. Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей.

2. Единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 г. органами, осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

3. Единовременная денежная выплата и оплата услуг по доставке единовременной денежной выплаты осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4. Порядок осуществления единовременной денежной выплаты устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности или выплату соответствующих пенсий.

5. Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере.

6. Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся.

7. Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки соответствующих видов пенсий.

8. В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 г., ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном статьей 63 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

9. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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