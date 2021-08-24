Указ о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию

Source: President of Russia – Kremlin

В целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсию, постановляю:

1. Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей.

2. Единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 г. территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты. При этом гражданам, являющимся получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная денежная выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Единовременная денежная выплата и оплата услуг по доставке единовременной денежной выплаты осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4. Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере.

5. Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся.

6. Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки соответствующих видов пенсий.

7. В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 г., ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 26 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

8. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

9. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление единовременной денежной выплаты в соответствии с настоящим Указом.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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